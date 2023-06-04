Jorge Jesus tarihe geçti!

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a 3-0 yenildi.

Sarı kırmızılılar maç sonrası şampiyonluk kutlamalarına başlarken, Fenerbahçeliler Nef Stadı'nı hayal kırıklığı içinde terk etti.

Sarı lacivertli takımın ligi ikinci bitirmesi de tehlikeye girdi. Beşiktaş, çarşamba günü oynayacağı Konyaspor maçını kazanırsa ligi ikinci sırada bitirecek. Fenerbahçe de sezonu 3. olarak tamamlayacak.

Takımın başına büyük umutlarla getirilen Jorge Jesus ise hayal kırıklığının baş aktörü oldu.

Jesus, Fenerbahçe'nin başında derbilerde galibiyet göremedi. Üstelik Galatasaray'a 2 maçta da 3-0'lık skorlarla yenildi.

Jesus böylece 1990-91 sezonunda Guus Hiddink’ten sonra bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki derbi karşılaşmasını da kaybeden ilk Fenerbahçe teknik direktörü olarak tarihe adını yazdırdı.