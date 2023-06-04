Jorge Jesus tarihe geçti!

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus, sarı lacivertli kulübün tarihine geçti.

Jorge Jesus tarihe geçti!

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a 3-0 yenildi.

Sarı kırmızılılar maç sonrası şampiyonluk kutlamalarına başlarken, Fenerbahçeliler Nef Stadı'nı hayal kırıklığı içinde terk etti.

Sarı lacivertli takımın ligi ikinci bitirmesi de tehlikeye girdi. Beşiktaş, çarşamba günü oynayacağı Konyaspor maçını kazanırsa ligi ikinci sırada bitirecek. Fenerbahçe de sezonu 3. olarak tamamlayacak.

Takımın başına büyük umutlarla getirilen Jorge Jesus ise hayal kırıklığının baş aktörü oldu.

Jesus, Fenerbahçe'nin başında derbilerde galibiyet göremedi. Üstelik Galatasaray'a 2 maçta da 3-0'lık skorlarla yenildi.

Jesus böylece 1990-91 sezonunda Guus Hiddink’ten sonra bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki derbi karşılaşmasını da kaybeden ilk Fenerbahçe teknik direktörü olarak tarihe adını yazdırdı.

Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
Mauro Icardi'den İsmail Yüksek'e gönderme: Herkese üstün olduğumuzu gösterdik Spor
Mauro Icardi'den İsmail Yüksek'e gönderme: Herkese üstün olduğumuzu gösterdik
Şantiyede korku dolu anlar! İnşaat halindeki köprü sulara gömüldü Dünya
Şantiyede korku dolu anlar! İnşaat halindeki köprü sulara gömüldü
Karim Benzema Real Madrid'e golle veda etti Spor
Karim Benzema Real Madrid'e golle veda etti
Emine Erdoğan'ın yakın koruması pardösünün gecikmesine böyle tepki gösterdi Güncel
Emine Erdoğan'ın yakın koruması pardösünün gecikmesine böyle tepki gösterdi
Yağan yağmur Burdur Gölü'ne yetmedi: Burdur Gölü'ne çelenk bırakıldı Güncel
Yağan yağmur Burdur Gölü'ne yetmedi: Burdur Gölü'ne çelenk bırakıldı
Jorge Jesus'tan flaş karar Spor
Jorge Jesus'tan flaş karar