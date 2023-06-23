Jorge Jesus yeni anlaşmasından 30 milyon Euro kazanacak

Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Jorge Jesus yılda 10 milyon Euro kazanacağı 3 yıllık bir anlaşma ile Suudi Arabistan A Milli Takımı'nın başına geçecek.

Jorge Jesus yeni anlaşmasından 30 milyon Euro kazanacak

Fenerbahçe’nin Başakşehir’i 2-0 mağlup ettiği Türkiye Kupası finalinin ardından yaptığı basın toplantısında sarı-lacivertli takıma veda ettiğini açıklayan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un sıradaki durağı belli oldu.

30 MİLYON EURO KAZANACAK
Sporx’in haberine göre, Jorge Jesus Suudi Arabistan’ın A Milli Takım teknik direktörlüğü için yaptığı 3 yıllık teklifi kabul etti. İddialara göre Jorge Jesus bu anlaşmadan 3 yıl için toplamda 30 milyon Euro kazanacak.

FENERBAHÇE İLE 2. OLDU
Sezon başında takımın başına Jorge Jesus’u geçiren Fenerbahçe aldığı 25 galibiyet 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 80 puan toplayarak ligde Galatasaray'ın ardından 2. olmuş, Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluk yaşamıştı.

AL-HİLAL'İ YÖNETMİŞTİ
Portekizli teknik direktör 2018-2019 yılları arasında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal’in teknik direktörlüğünü yapmış ve ligde 2. olmuştu.

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