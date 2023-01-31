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Yılmaz Vural'ın Portekiz versiyonu Jesus: Zıp zıp zıplıyor! Gökmen Özdenak Fenerbahçelileri çok kızdıracak

Telegol programında Galatasaray yazarı Gökmen Özdenak'tan Fenerbahçelileri çok kızdıracak bir yorum geldi. Jorge Jesus için, "Hikaye zıp zıp zıplıyor" diyen Özdenak, Portekizli teknik adam için çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 19:38
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Jorge Jesus, Yılmaz Vural’ın Portekizli versiyonu! Zıp zıp zıplıyor

Yılmaz Vural'ın Portekiz versiyonu Jesus: Zıp zıp zıplıyor! Gökmen Özdenak Fenerbahçelileri çok kızdıracak
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Sosyal medya üzerinden yayın yapan Telegol programında moderatör Serhat Ulueren'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için ilginç bir benzetme geldi.
Ulueren, "Samimi söyleyim. Ben Jesus'un çok iyi bir filmde oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çok artistik. Çok fazla" diyerek deneyimli çalıştırıcıyı kızdıracak ifadeler kullandı.
"ZIP ZIP ZIPLIYOR"
 Bunun üzerine programın Galatasaraylı yorumcusu Gökmen Özdenak, “Jorge Jesus, Yılmaz Vural’ın Portekizli versiyonu! Hikaye! Zıp zıp zıplıyor! Bizim Yılmaz Vural da kendini yere atıyor. Takla atıyor” dedi.
Fenerbahçeliler sosyal medya üzerinden Özdenak ve Ulueren'e tepki gösterdi.

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