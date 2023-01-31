Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde'dan flaş açıklama

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Oosterwolde, şunları söyledi:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük camiasına geldim. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü buraya geldikten sonra da görmüş oldum. Taraftar, bu camia için çok büyük bir kuvvet. Parma'dan çok daha büyük bir camiaya geldim. Baskı olacak. Fiziksel ve mental olarak hazırım. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye destek olmaya geldim.

Şu anda Fenerbahçe'deyim. Umarım buradaki performansımdan sonra Hollanda Milli Takımı'na çağrılırım. Jorge Jesus'tan çok fazla şey öğreneceğime kuşkum yok. Kendimi göstermek istiyorum. Hayalim Premier Lig'e gitmek ve Hollanda Milli Takımı'nda oynamak.

Buraya gelmeden önce menajerim ve ailem ile görüştüm benim için en iyi takımın Fenerbahçe olduğu kararına vardık. Fenerbahçe'de daha önce çok önemli Hollandalı oyuncular oldu ancak Van Hooijdonk, Kuyt gibi isimlerle bir görüşmem olmadı. Gelmeden önce Ferdi'yle de bir görüşmem olmadı. O da yıllardır burada ve harika işler yapıyor.

Çok hızlı bir savunma oyuncusuyum. Ofansif de bir oyuncuyum aynı zamanda. Asist ve gollerimden bunu görebilirsiniz. İki anlamda da iyiyim.

Fenerbahçe'den ilk teklifi duyduğumda şok olmuştum. Böyle bir teklif beklemiyordum.

Kasımpaşa maçına biraz geç geldik çünkü çok trafik var İstanbul'da. Stadyumda harika bir atmosfer vardı. Bu atmosfere hazırım. Adını nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum, 10 numarayı giyen çocuk (Arda Güler) çok iyiydi. Enner Valencia 4 gol attı. Performansı harikaydı.

Galatasaray ile 4 puanlık fark var ama maç maç bakacağız. Her maçı kazanmamız gerekiyor. Şampiyonluğu çok istiyorum. Sonunda şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada iyi olursak, sezon sonu şampiyonuz."