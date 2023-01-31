Arda Güler için hangi İngiliz kulübünün temsilci yolladığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i Fransa'nın Paris Saint Germain takımının ilgisinin olduğu biliniyordu.

Ancak Arda Güler için İngiltere'nin Manchester City kulübünün de devrede olduğu ortaya çıktı.

Hatta bu kulübün gönderdiği temsilcilerin Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta Arda Güler'i tribünden izledikleri belirtildi.

Manchester City, dünya çapında belirlenen genç yıldız adaylarını bire bir takip ettiriyor. Ardından raporlar ve görüntüler takımın başındaki Guardiola'ya gidiyor. Son kararı Guardiola veriyor.