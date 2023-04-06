﻿Jorge Jesus'tan flaş istifa cevabı. Ali Koç tartışmasını yanıtladı

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odasında Başkan Ali Koç'la tartışıp tartışmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.



"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE"

Kayserispor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, Ali Koç'la çok iyi bir arkadaşlığı olduğunu belirterek istifa ve tartışma sorularına şu yanıtı verdi: "Kendi fikirleri olan bir teknik direktörüm. Beşiktaş maçından sonra üzgündük. Kazanamayınca soyunma odasında her zaman gerginlikler olabilir. Ben başkanımızı çok seviyorum. Fenerbahçe'ye belli hedeflerimi gerçekleştirmek için geldim. Başkanımız, bana Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesine sahip olduğumuzu söyledi. Ben de buraya hem başkanımız hem de taraftarımız için geldim. Hedeflerimiz bitmiş değil. Hedeflerimi gerçekleştirmek için çalışıyorum. Hem kupada yarı finaldeyiz hem de ligde çok fazla maç var. Belirttiğiniz şeyi [istifa] düşünmek için bir sebebim yok. Önemli olan Fenerbahçe. Ben bunun için buraya geldim."