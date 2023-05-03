Jorge Jesus'tan flaş VAR tepkisi: Nasıl olur da penaltımızı vermez

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'tan flaş VAR tepkisi: Nasıl olur da penaltımızı vermez

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ve Fenerbahçe, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. İlk finalist 24 Mayıs'ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçla belli olacak.

"VAR NASIL BİZİM PENALTIMIZI VERMEZ"
Jorge Jesus maç sonunda yaptığı açıklama ile VAR'a isyan etti. Jesus, "VAR nasıl bizim penaltımızı vermez. Hakem görmemiş olabilir, King'in arkasında kaldı. VAR nasıl böyle bir penaltımızı vermez. Penaltı kesin gol olur denemez ama penaltının kesinliği şüphe götürmez. Birçok kez izledim o pozisyonu. VAR penaltımızı vermedi, vermek istemedi" dedi.

"HEPİMİZ BU İHTİMALE İNANIYORUZ"
Süper Lig lideri Galatasaray ile arasındaki puan farkının 3'e inmesine de değinen Jorge Jesus, "Biz Galatasaray'dan önce de, sonra da oynasak şansımız olduğunu düşünüyoruz. Galatasaray'ın sahasında da bir maçımız var. Hepimiz bu ihtimale inanıyoruz. Her iki kulvarda gidiyoruz. Fenerbahçe en son ne zaman sezonun son bölümüne çift kupa ihtimaliyle girdi. Kazanabiliriz de, kazanamayabiliriz de ama şuan bu ihtimal var" ifadelerini kullandı.

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