Jorge Jesus’un imza için şartı ortaya çıktı

Sezon başında Fenerbahçe’ye bir sezonluk imza atan Portekizli teknik direktörün sözleşmeyi yenilemek için ekletmek istediği madde belli oldu.

Jorge Jesus’un imza için şartı ortaya çıktı

Sezon içerisinde Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile adı sık sık anılan Jorge Jesus’un geleceği belirsizliğini koruyor. İddialara göre deneyimli teknik direktör, Sarı-lacivertli kulüple sözleşme uzatmaya karar vermesi halinde sözleşmesine özel bir madde koydurtacak.

ÖNCELİĞİ BREZİLYA MİLLİ TAKIMI
Brezilyalı gazeteci Andre Rizek’in aktardığına göre, Portekizli teknik direktörün önceliği Brezilya Milli Takımı. Yeni hocayla anlaşmak için teknik direktör Carlo Ancelotti’nin Real Madrid’de ki durumunun netleşmesini bekleyen Brezilya Futbol Federasyonu, Carlo Ancelotti ile anlaşamaması durumunda rotayı Jorge Jesus’a çevirecek.

“BREZİLYA’DAN TEKLİF GELİRSE AYRILIRIM”
Brezilya Milli Takımı’nın başına geçme konusunda heyecanlı olduğu belirtilen Jorge Jesus’un, Fenerbahçe ile sözleşme yenilemesi durumunda “Brezilya’dan teklif gelirse ayrılırım” şeklinde bir madde ekletmek istediği iddia edildi.

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