Jorge Jesus'un takımı Al Hilal tarih yazdı. Dinlenip dinlenip gol attılar!

Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Al Hazem karşısında gol şov yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Jorge Jesus'un takımı Al Hilal tarih yazdı. Dinlenip dinlenip gol attılar!

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran, şu anda Al Hilal'in başında bulunan Jorge Jesus, Suudi Arabistan liginde fırtına gibi esiyor.

Portekizli hocanın çalıştırdığı Al Hilal, Pro Lig 14. hafta maçında Al Hazem'i deplasmanda 9-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Al Hilal'in gollerini 14'te Aleksandar Mitrovic, 32'te Muhammed Kanno, 43'te Muhammed Al Qahtani, 52 ve 55'te Malcom, 79'da Saleh Al Shehri, 81'de Muhammed Al Burayk, 85'te Malcom ve 90'da Sergej Milinkovic-Savic attı.

Bu sonucun ardından Al Hilal, 38 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Al Hazem, 7 puanda kaldı.

Al Hilal, ligde gelecek hafta sahasında Al Nassr ile karşı karşıya gelecek. Al Hazem, Riyadh deplasmanına gidecek.

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