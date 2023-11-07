Jesus Fenerbahçe'ye ihtar çekti. FIFA'ya gidiyor

Habertürk'teki habere göre; geçen sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yürüten Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübü FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

Şu anda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'i çalıştıran Jesus'un Türkiye Kupası şampiyonluğundan doğan priminin kendisine ödenmediği gerekçesiyle harekete geçtiği ifade edildi.

Haberde; Jesus'un geçtiğimiz hafta kulübe son bir ihtar çektiği, bu yola başvurmak istese de kendisine hiçbir şekilde dönüş yapılmadığı için bu yola başvurmaya mecbur kaldığını yakın çevresiyle paylaştığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Başakşehir'i 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.