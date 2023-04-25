Jorge ne oluyor elin kolun oynuyor

Jorge Jesus yönetiminde lige fırtına gibi giren Fenerbahçe devam eden süreçte ezeli rakibinin takipçisi konumuna geldi.

Her mikrofon bulduğunda kontratının biteceğini vurgulayan hocanın söylemleriyle başlattığı süreçte kulüp sezon ortasında günden güne eridi.

Sahada yanlış tercihler, basın toplantısında yanlış seçtiği kelimeleri sadece taraftarla hocanın arasını değil taraftarla kulübün arasında ipleri öyle bir gerdi ki…

Derbilerde oynanan rezalet ötesi oyunlar, küme düşme hattındaki takımlara 3 maçta bırakılan 7 puan…

Tüm bu olumsuzluklar içinde ezeli rakibinin 6 puan gerisine düşmüş Fenerbahçe’ye bu hafta şampiyonluk yarışına dahil olmak için bir ümit doğdu.

Galatasaray’ın Karagümrük maçında 2 puan bırakması Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışına tutunabilmesi için bulunmaz bir fırsattı.

Yani işin özü Fenerbahçe için ufukta yine bir ölüm kalım maçı görünüyordu.

Maç inanılmaz bir atmosferde oynanıyordu. Taraftarın gücünü de arkasına alan Fenerbahçe baskılı oyununun ilk meyvesini 25. dakikada aldı. Genç yıldız Arda Güler skoru 1-0’a getirdi.

Maçın 50. dakikasına gelindiğinde Arda bu kez uzaktan attığı jeneriklik golle farkı ikiye çıkardı.

Herkes maçın buradan sonra kopmasını bekliyordu haliyle ama öyle olmadı. 10 yıldır diken üstünde maç seyreden Fenerbahçe taraftarına rahat rahat maç izlemek yine haram oldu.

İstanbulspor Eze ile penaltı buldu. 57. dakikada Ethemi’nin bulduğu golle fark 1’e indi.

9 dakika sonra Ethemi yine sahneye çıktı ve skoru eşitledi.

70. dakikada Fenerbahçe Joao Pedro’nun golüyle tekrar öne geçse de 90+6'da Eze’nin kafayla kaydettiği skor Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutlarının sonu oldu.

Fenerbahçe ölüm kalım maçında öldü…

Yine… Yeni… Yeniden…

O HAREKETLER KİMSENİN HADDİNE DEĞİL

Stadı doldurarak bir anlamda artık şampiyonluğa inandıklarını Jorge Jesus’a da gösteren ve oluşturdukları müthiş atmosfer ile kendi üzerine düşeni fazlasıyla yapan Fenerbahçe taraftarı haklı olarak 90 dakikanın ardından takımı protesto etti.

Ruhu Brezilya’da bedeni Türkiye’de olan Jorge Jesus tepkileri görünce taraftarlara el kol hareketi yapmaktan geri durmadı.



Fenerbahçe taraftarı sormaz mı "Jorge ne oluyor elin kolun oynuyor" diye

Şu konuya açıklık getirelim

Hiçbir Allah’ın kulu bunca rezilliği çektiği halde her maç stadyuma koşan, her maç fedakârlık yapan, orada boğazını patlatan taraftara bu hareketi yapamaz!



AFİYET OLSUN HOCA

Derbilerde takımı yedin...

Takıma transfer kazığı attın...

Utanmadan “Taraftarın bizim kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum” dedin...

‘Şampiyonluğa inanmış’ halinle Kadıköy’de küme düşme hattındaki takımla berabere kalıp şampiyonluk ümitlerini yedin bitirdin…

Afiyet olsun hoca.