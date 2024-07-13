Jose Mourinho 11'ini açıkladı

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında bugün Fransa’nın Strasbourg takımıyla karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Merkur Arena’da TSİ 19.30’da başlayacak.

Fenerbahçe’nin İlk 11’i:

Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko.

2024-2025 sezonuna Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğünde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Burada Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Ardından, Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, burada Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Hırvatistan ekibi Hajduk Split’e 1-0 yenildi.

Jose Mourinho’nun ekibi, Strasbourg ile yapacağı maçın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul’a dönecek.