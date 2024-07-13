Jose Mourinho 11'ini açıkladı

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Jose Mourinho 11'ini açıkladı

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında bugün Fransa’nın Strasbourg takımıyla karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Merkur Arena’da TSİ 19.30’da başlayacak.

Fenerbahçe’nin İlk 11’i:

Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko.

2024-2025 sezonuna Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğünde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Burada Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Ardından, Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, burada Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Hırvatistan ekibi Hajduk Split’e 1-0 yenildi.

Jose Mourinho’nun ekibi, Strasbourg ile yapacağı maçın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul’a dönecek.

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