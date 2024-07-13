Nehre giren çocuklardan biri boğuldu, biri kurtarıldı, biri kayıp

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nehre giren çocuklardan biri boğuldu, biri kurtarıldı, biri kayıp

Serinlemek için Aras Nehri'ne giren 3 çocuktan biri kurtarıldı, biri öldü. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları ise sürüyor.

Erzurum’un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren 3 çocuktan biri yaşamını yitirirken bir çocuk kurtarıldı. Bir çocuk ise suda kayboldu.

Aktarılan bilgilere göre Horasan'da aileleri ile birlikte pikniğe giden 3 çocuk serinlemek için Aras Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan çocuklardan Murat Sevuk boğularak yaşamını yitirdi. Yusuf Özer adlı çocuk ise akıntıda kayboldu. Yeser Özer ise yakınları tarafından sudan çıkarıldı. Olayın sonrasında suda kaybolan Yusuf Özer’i bulmak için çalışmalara başlandı.

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