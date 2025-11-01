Fenerbahçe macerasının ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, ligde Guimaraes ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü teknik adamın kendisine ayrılık hakkında sorulan soruya verdiği cevap dikkat çekti.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

''ŞU ANDA CEVAPLAYAMAM!''

Benfica'da Rui Costa ile Noronha Lopes arasında başkanlık seçimi için heyecan devam ederken, başkan adaylarından Noronha Lopes, göreve gelmesi halinde Mario Branco ile yolları ayırarak sportif direktör olarak Pedro Ferreira ile çalışacağını açıklamıştı.

Mourinho, Guimaraes maçı öncesi gelen, "Fereira ile çalışmaya hazır mısınız?" sorusuna cevap vererek, "Başkan adayları arasındaki tartışmayı izlediğimi söyledim ancak herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum. Bu soruyu seçimlerden sonraki pazartesi günü sorarsanız, sorun olmadan cevaplarım ama şu anda cevaplayamam. Bu tartışma ve başkan adaylarının diğer tartışma ile ilgili tek söyleyebileceğim şey, bana gösterdikleri saygı ve hakkımda söyledikleri sözler için teşekkür etmek, bu çok hoş. Benfica'ya oy verdim ve pazartesi günü varsayımsal durumlar hakkında konuşmak yerine gerçek durumlar hakkında konuşabiliriz." dedi.

''TARTIŞMAYA GEREK YOK''

Portekizli teknik adam, bu cevabının ardından "Mario Branco ile olan ilişkinizi göz önüne alırsak, Pedro Fereira'nın gelişi sizin için bir sorun olabilir mi? Her türlü durumda Benfica'nın teknik direktörü olmaya devam edecek misiniz?" şeklindeki soruya da cevap vererek, "Varsayımsal durumları tartışmaya gerek yok. Pazartesi günü gerçeklere ilişkin cevap vereceğim. Şu anda herkesin saygısını hak ettiğimi düşünmüyorum ve saygı görmemin nedeni de tam olarak onlara saygı duymamdır." ifadelerini kullandı.