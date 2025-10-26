Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 9. haftasında Arouca'yı konuk etti. Luz Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi takım 5-0'lık farklı bir galibiyet elde etti. Bu heyecan dolu maçın ardından Jose Mourinho, kulübün yaptığı seçimde rekor kırıldığını söyledi.

Ali Koç dünya devi kulübü almak için harekete geçti!Ali Koç dünya devi kulübü almak için harekete geçti!Spor

Jose Mourinho rekoru duyurdu! "Real Madrid ve Barcelona'yı ezdik" - Resim : 2

Merih Demiral Süper Lig devi için gemileri yaktı! Sözleşme uzatmayacak: Fenerbahçeliler ne olduğunu anlayamadıMerih Demiral Süper Lig devi için gemileri yaktı! Sözleşme uzatmayacak: Fenerbahçeliler ne olduğunu anlayamadıSpor

İşte Mourinho'nun konu hakkında sözleri;

"BENFICA REAL MADRID VE BARCELONA'YI EZDİ"

"Benfica taraftarları için unutulmaz bir gün. Başkanlık seçiminde kullanılan 85 bin 422 oyla dünya rekoru kırıldı, B takımı deplasmanda Feirense'yi 2-0 yendi, biz de 5-0 kazandık. Bu, kulüp tarihine geçecek bir gün. Bu dünya rekoru, değerini sonuna kadar hak ediyor. Sonuçta Real Madrid, Barcelona ya da Arjantin devlerinden bahsediyoruz. Benfica onları ezdi geçti! Herkes gibi ben de oyumu Benfica için kullandım. Bugün hepimiz için muhteşem bir gün."

Jose Mourinho nefes aldı!Jose Mourinho nefes aldı!Spor
Göztepe maçının Okan Buruk için özel bir anlamı var!Göztepe maçının Okan Buruk için özel bir anlamı var!Spor
Sürpriz atama! Galatasaray-Göztepe maçının VAR hakemi açıklandıSürpriz atama! Galatasaray-Göztepe maçının VAR hakemi açıklandıSpor