Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 9. haftasında Arouca'yı konuk etti. Luz Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi takım 5-0'lık farklı bir galibiyet elde etti. Bu heyecan dolu maçın ardından Jose Mourinho, kulübün yaptığı seçimde rekor kırıldığını söyledi.

İşte Mourinho'nun konu hakkında sözleri;

"BENFICA REAL MADRID VE BARCELONA'YI EZDİ"

"Benfica taraftarları için unutulmaz bir gün. Başkanlık seçiminde kullanılan 85 bin 422 oyla dünya rekoru kırıldı, B takımı deplasmanda Feirense'yi 2-0 yendi, biz de 5-0 kazandık. Bu, kulüp tarihine geçecek bir gün. Bu dünya rekoru, değerini sonuna kadar hak ediyor. Sonuçta Real Madrid, Barcelona ya da Arjantin devlerinden bahsediyoruz. Benfica onları ezdi geçti! Herkes gibi ben de oyumu Benfica için kullandım. Bugün hepimiz için muhteşem bir gün."