Jose Mourinho Twente maçı öncesi konuştu: Fenerbahçe'ye geldiğim için hiç pişman olmadım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jose Mourinho Twente maçı öncesi konuştu: Fenerbahçe'ye geldiğim için hiç pişman olmadım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın oynayacakları Twente maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli ekip, yarın deplasmanda Twente ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basın toplantısı düzenledi.

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Tecrübeli teknik adamın Twente maçı öncesi açıklamaları şu şekilde:

Güçlü yönleri takım olmaları. Takım halinde oynuyorlar. Bunun çalışmalarını görebiliyorsunuz. İyi savunma yapıyorlar. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Yüksek şiddette çalışmalar yapamadık. En azından taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini biliyoruz.

Ben diğer çalıştığım kulüpleri yüksek platform olarak ayırmam. Her kulübün hedefleri vardır. İspanya ligini Real Madrid ile kazanmak arasında Türkiye ligini Fenerbahçe ile kazanmak arasında hiçbir fark yok. Buraya gelme kararımdan hiç pişman değilim. Tamamen kulüple yapmak istediklerime odaklanmış durumdayım.

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