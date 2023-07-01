Juan Mata Galatasaray'a veda etti

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Juan Mata, bir veda mesajı paylaştı.

Juan Mata Galatasaray'a veda etti

İspanyol yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok gururluyum. Her yerde yarattığınız atmosfer için şunu söyleyebilirim, her zaman evimizde oynuyormuşuz gibi hissettirdi. Siz, dünyadaki en iyi taraftarlardan birisiniz ve sizi asla unutmayacağım. Hepinize en iyi dileklerimle, lütfen Şampiyonlar Ligi'ni bu stada getirin.

Mauro, bana eksik olanı kazandırdığın için teşekkür ederim ancak yine de serbest vuruş bahislerimiz nedeniyle bana borçlusun. Erden Timur'a özel bir teşekkür etmeliyim. Galatasaray sevgin ve bu kulübü geliştirme çaban takdire şayan. Vizyonun kulübü ileri götürecek. Sen iyi bir adamsın ve bu benim için en önemli şey."

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