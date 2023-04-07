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Galatasaraylı Juan Mata UEFA'da

UEFA'da Ceferin'in yeniden başkan seçilmesinin ardından Lizbon'daki kongrede bir danışma kurulu oluşturdu ve futbolla ilgili tüm konularda bu kurula danışılacağı açıklandı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 12:44
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Juan Mata UEFA Kurulu'nda

Galatasaraylı Juan Mata UEFA'da
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Marca'da yer alan haberde, kurulun ilk toplantısını 24 Nisan'da Nyon'da yapacağı ve UEFA eski hakem sorumlusu Roberto Rosetti ve eski Milan futbolcusu Zvonimir Boban'ın başkanlık yapacağı kaydedildi.
Kurulun yıllık olarak toplanacağı ifade edilirken kurallar, maç takvimi ve UEFA organizasyonları gibi konulara odaklanacağı belirtildi.

Haberde, danışma kuruluna seçilen kişilerin belirli sportif başarılara göre seçildiğine dikkat çekilirken Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Juan Mata'nın da kurul da yer alacağı ifade edildi.
UEFA'nın oluşturacağı özel danışma kurulunda şu ana kadar dahil ediler isimler şöyle:
Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane , Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Luis Figo , Philipp Lahm, Ronald Koeman, Gareth Southgate, Rio Ferdinand, Michael Laudrup, Rafa Benitez, Roberto Martinez, Predrag Mijatovic, Jurgen Klinsmann, Rudi Voller, Petr Cech, Juan Mata, Robbie Keane.

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