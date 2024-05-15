Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı Fico'ya geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico’ya düzenlenen silahlı saldırıya kınayan mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Fico’ya düzenlenen saldırıyı menfur suikast girişimi olarak nitelendiren Erdoğan saldırı kınayarak yaralanan Fico’ya acil şifalar diledi.

Erdoğan mesajının devamında, "Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava'nın Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından uğradığı silahlı saldırıda karnından vuruldu.

Yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden, Slovakya'da 3 dönemdir başbakanlık koltuğundaki Fico, yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan ise olayın ardından emniyet güçleri tarafından yakalandı.