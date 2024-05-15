Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı Fico'ya geçmiş olsun mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı Fico'ya geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico’ya düzenlenen silahlı saldırıya kınayan mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Fico’ya düzenlenen saldırıyı menfur suikast girişimi olarak nitelendiren Erdoğan saldırı kınayarak yaralanan Fico’ya acil şifalar diledi.

Erdoğan mesajının devamında, "Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava'nın Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından uğradığı silahlı saldırıda karnından vuruldu.

aw204982-02.jpgYaralanan ve hayati tehlikesi devam eden, Slovakya'da 3 dönemdir başbakanlık koltuğundaki Fico, yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

slovakya1.webpSaldırgan ise olayın ardından emniyet güçleri tarafından yakalandı.

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