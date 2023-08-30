Juventus Türk oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Juventus, Türk oyuncu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

KAYNAK: AA
Juventus Türk oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Ümit Milli Takım forması da giyen Türk oyuncu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2027’ye kadar uzattığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2005 doğumlu Yıldız'ın sözleşmesinin yenilenerek 2027'ye dek uzatıldığı bildirildi.

Kulüp açıklamasında görüşlerine yer verilen Yıldız, "Bu kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Şu anda söyleyecek sözüm yok. Bu gerçek olamayacak kadar iyi." ifadesini kullandı.

Juventus'ta her geçen gün daha iyi olmak ve sahada hep gelişmek istediğini belirten Yıldız, "Sözleşme yenilemenin bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum ama çok çalıştım ve umarım böyle devam edebilirim." yorumunu yaptı.

Juventus'un Temmuz 2022'de Almanya'nın Bayern Münih takımının altyapısından transfer ettiği ve geçen sezonu Juventus 19 yaş altı takımında geçiren Yıldız, Juventus A takımının ABD'deki sezon öncesi hazırlık kampına katılırken, Serie A'da bu sezon oynanan ilk iki maçta da son anlarda oyuna girerek forma şansı bulmuştu.

Kenan Yıldız, Juventus 19 yaş altı takımında geçen sezon 37 kez forma giymiş ve 15 gol atmıştı.
(AA)

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