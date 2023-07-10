Juventus'a bir ceza da UEFA'dan geldi

UEFA yaşanan yolsuzluklar nedeniyle Serie A ekiplerinden Juventus'u Avrupa kupalarından 1 yıl men edecek.

Juventus'a bir ceza da UEFA'dan geldi

Geçmiş sezonlarda yaşanan mali yolsuzluklar sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu tarafından 10 puan silme cezası verilen Juventus’a bir cezada UEFA’dan geliyor.

1 YIL MEN EDİLECEK
İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre, UEFA yapılan mali yolsuzluklar nedeniyle çizme kulübünü 1 yıl Avrupa kupalarından men etmeye karar verdi. Haberde ayrıca Juventus'un UEFA tarafından mali bir yaptırımla karşılaşmayacağı da ifade edildi.

FİORENTİNA'YA MÜJDE
UEFA’nın bu kararı sonrası ligi 7. bitirerek Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazanan Juventus’un yerine Serie A’yı 8. sırada bitiren Fiorentina Konferans Ligi’ne dahil olacak.

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