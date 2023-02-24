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Di Maria için güncelleme geldi. Juventus'tan açıklama

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Juventus'ta sportif direktör Gianluca Pessotto, Nantes maçının kahramanı Angel Di Maria için açıklama yaptı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 21:48
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Juventus'tan Di Maria için ayrılık açıklaması var

Di Maria için güncelleme geldi. Juventus'tan açıklama
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Di Maria ile birlikte çok daha güçlü olduklarını söyleyen Pessotto, "Angel olduğu zaman takımın karizması ve kalitesi yükseliyor. Takım arkadaşları her zaman onu takip ediyor." dedi.
35 yaşındaki Arjantinli yıldızın geleceği hakkında da konuşan Pessotto, "Di Maria'nın takımda kalmasını umuyoruz. Sezonu iyi bir şekilde bitirmemiz çok önemli. Angel'in sezon sonuna kadar elinden gelenin en iyisini yapacağından eminim." ifadelerini kullandı.
İsmi Galatasaray ile de anılan Angel Di Maria, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta 7 gol 6 asistlik katkı sağladı. Di Maria özellikle UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Nantes'a karşı kaydettiği 3 gol ile dikkat çekti.

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