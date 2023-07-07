Kaan Tangöze kıyafetleriyle güneşlendi!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze önceki gün kızı ve eşiyle birlikte Bodrum Gündoğan'da görüntülendi.

Kaan Tangöze kıyafetleriyle güneşlendi!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden müzisyen Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural çift, kızları İlayda ile birlikte tatilde görüntülendi. Ünlü çift önceki gün Gündoğan’da görüntülendi.

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İlayda’nın denizde olduğu sırada şezlongunda tişört ve ayakkabısıyla yatan şarkıcının bu hali objektiflere yansıdı.

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BABA-KIZ KEYİFLİ DAKİKALAR YAŞADI

İlayda’nın annesi Kıvılcım Ural’dan dondurma isteği hemen karşılık buldu. Kaan Tangöze, kızıyla zaman geçirip keyifli dakikalar yaşadı.

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