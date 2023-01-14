﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak

İHA'nın haberlerine göre, Beyoğlu Kabataş’ta dün akşam saatlerinde iddiaya göre yol verme nedeniyle trafikteki sürücüler arasında tartışma yaşandı. Sürücüler arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine 34 EHA 147 hafif ticari araç içerisinde bulunan kişiler tartıştıkları taksi sürücüsünün önünü keserek durdurmak istedi.

ARAÇLARINA BİNİP GİTTİLER

Öfkeli grup üyeleri daha sonra ellerindeki sopalarla taksi sürücüsünü darp ederek taksiye zarar verdi. Grup üyeleri bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Trafikte yaşanan tartışma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde araçtan inen şahısların taksi sürücüsünü darp ettiği ve ellerindeki sopalar ile taksiye zarar verdikleri görülüyor.

ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI

Öte yandan Esenyurt’ta seyir halindeyken taksicilerin önünü kesen bir otomobilin içinde bulunan kişi veya kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle taksicilere silah ve taşla saldırdı. Saldırıda, bir taksici ayağından yaralandı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeyken bir otomobil taksicinin önünü kesti. Otomobildeki kişi ya da kişiler, taksi şoförüne bir anda saldırdı.

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK

Olay yerinde duran ikinci bir taksiye de silah ve taşla saldıran şahıs, bir taksicinin bacağından yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan taksici ise yine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda taksici geldi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Taksilerde ise maddi hasar meydana geldiği görüldü. Polis kaçan şüpheliyle ilgili çalışma başlatırken yaralanan taksicinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.