EYT, memur ve emekli maaş zamları için kritik Kabine toplantısı

Sabah'ın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanması beklenen Kabine Toplantısı'nda yeni açıklamalar belkleniyor. Kabinenin gündeminde ekonomi ve enerji var.

Başkan Erdoğan, önceki gün Erzurum toplu açılış programında sinyalini verdiği Karadeniz gazı ile ilgili detayları bugün Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında paylaşacağı öngörülüyor.

Ekonomiden, dış politikaya kadar ülke gündemine dair önemli kararların alınacağı Kabine toplantısında emekli ve memur maaşlarına zam ve EYT konusunu da ele alınacak. Sosyal yardımlarla ilgili son durum ve başarı teşvik programı hazırlıkları hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın da bir sunum yapması bekleniyor. Enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da toplantıda masaya yatırılacak.

Toplantıda terörle mücadele, yürütülen operasyonlar ve olası kara harekâtı ile ilgili konu başladıkları da ele alınacak.

KARADENİZ GAZIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Başkan Erdoğan öncülüğünde 2022'nin son Kabine Toplantısında ekonomi ve enerji alanında yeni müjdeler verilmesi öngörülüyor. Toplantının ana gündem maddesini emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile Karadeniz doğalgazında verilecek yeni müjde oluşturacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

EYT'DE SON VİRAJA GİRİLDİ

Gündemde milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği EYT düzenlemesi var. EYT konusunda çakışmalarda sona gelindi. Yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin Meclis takvimi detaylı olarak değerlendirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda Kabine'ye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. EYT düzenlemesinde yaş sınırı olacak mı, kimleri kapsıyor.

ZİNCİR MARKETLER MERCEK ALTINDA

Enflasyonla mücadele de kabinenin yakın takibinde olacak. Hayat pahalılığının ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar kabinede müzakere edilecek. Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı denetimlerde gelinen son durum ile ek tedbirler de Kabine Toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

Sosyal yardımlarla ilgili son durum ve başarı teşvik programı hazırlıkları hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da bir sunum yapması bekleniyor. Başarı teşvik programı için atılan adımlar, başvuru şartları sosyal yardımların kapsamı da toplantıda değerlendirilecek.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ DE KONUŞULACAK

Cumhur İttifakı tarafından 336 imzayla birlikte Meclis Başkanlığına sunulan başörtüsü serbestisine güvence için verilen Anayasa değişikliği kanun teklifi de değerlendirilecek.