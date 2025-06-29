Kabine toplanıyor! Masada emekli maaşı ve kamu işçisi zammı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada kabine toplantısına başkanlık edecek.

İlk önemli gündem başlığı Terörsüz Türkiye süreci. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci, istihbarat birimlerinden bu yönde gelen raporlar ele alınacak.

Bu kapsamda DEM Parti İmralı Heyeti'nin yaptığı görüşmeler ve sahadaki son durum Kabine'de konuluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece dair provakasyon uyarısı da yapmıştı. Buna yönelik önlemler de ele alınacak.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Kabine'nin gündeminde ekonomideki gelişmeler de var. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar değerlendirilecek.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta en düşük emekli aylıkları ile ilgili çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekliler, yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında zam alamayacak.

AK Parti'de kök maaşı düşük olanların emeklilerin de artıştan faydalanabilmesi için çalışma yapıyor.

Kabinede bu konunun da ele alınması bekleniyor.

Kabinede kamu işçilerinin zam süreci de değerlendirilecek. Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu.

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