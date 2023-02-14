Kaburga ağrısı için hangi doktora gidilir? Kaburga ağrısının nedenleri nelerdir?

CNN Türk’te yer alan habere göre; Söz konusu ağrının nedeni ve oluşum ile ilgili birçok tahlil ve kontrollerin yapılması ile hızlı iyileşme süreçleri belirlenmektedir.

Darbe kaynaklı olması halinde dinlenme ve fizik tedavi gibi birçok tedavi yöntemleri sunulmaktadır. Başka iç organlarına bağlı olan kaburga ağrıları, tespit edilmesi ve erken müdahale edilmesi son derece önemlidir. Kaburga ağrıları darbe sonrası ve belirlenemeyen bazı şartlar ile oluşması halinde, Ortopedi ve Nöroloji doktorlarına başvurulması gerekmektedir.

Kişilerin kaburga ağrıları için sağlık kurumlarına başvurmaları halinde Ortopedi ve Nöroloji bölümlerine başvurulması gerekmektedir. Fakat ağrının yeri tam olarak bilinmemesi halinde Dahiliye bölümüne gidilmesi gerekmektedir. Kaburga ağrılarının oluşmasındaki belirli sebeplerin belirlenmesi, uzman doktorlar tarafından takibi iyileşme süreçlerini belirlemektedir.

KABURGA AĞRISININ NEDENLERİ?

Göğüs bölgesinde yer alan yaralanmalar kaynaklı

Kaburga kırıklıkları

Akciğer iltihabı, en çok görülen kaburga ağrılarının başında yer almaktadır.

Osteoporoz kemik hastalıkları

Kaburga kıkırdaklarındaki iltihaplanma yaşanması

Yatma ve oturma kaynaklı, sırt ve kas ağrılarına bağlı kaburga ağrılarının oluşumu

Kaburga ağrıları şiddet derecesine göre belirlenmektedir. Bazı ağrılar kalp ve akciğer gibi rahatsızlıklar kaynaklı olması ciddi sonuçlara neden olmaktadır. Hafif olan kaburga ağrıları ise zaman ile geçen oturma ve yatış pozisyonuna göre bazı nedenler oluşturmaktadır. Rahatsızlığın belirlenmesi aşamasında röntgen ve tahlil gibi gereksinimlere, doktorların vermiş olduğu karar ile belirlenir ve uygun görülmesi halinde ameliyat gibi işlemlerin yapılması mümkün görülmektedir.