Kaçak Afganlar 12-15 yaşındaki Türk kızlarının videosunu çekip paylaşıyor

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan sığınmacıların sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle Suriye, Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerden gelen bu sığınmacılar, siyasi ve ekonomik krizi gerekçe göstererek Türkiye'nin 81 iline yayılıyor.

Sınırlardan bu kadar kolay nasıl geçtikleri merak edilen kaçak sığınmacıların, ülkenin demografik yapısını bozma riski ise vatandaşları endişelendiriyor. Sayılardaki öngörülemez artışın yanında, kaçakların Türkiye’de sergiledikleri rahat tavırlar da oldukça dikkat çekiyor.

Hemen her gün sosyal medyada kaçak sığınmacıların skandal görüntüleri yayılırken, vatandaşlar sokaklarda rahat yürüyememekten şikayet ediyor. Bu durumun örneklerinden olan ve X’te paylaşılan son görüntü yine konunun ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Gazeteci, İbrahim Haskoloğlu, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren kaçak Afganların, TikTok'ta Türk kızlarının videolarını çekip paylaştığını iddia etti. Aralarında 12-15 yaş arasındaki kız çocuklarının olduğunu ifade eden Haskoloğlu’nun paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Haskoloğlu, paylaşımında “Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganlar, TikTok'ta Türk kızlarının videosunu çekip paylaşıyor. Videosunu çektiklerden bazısı 12 - 15 yaş arasındaki kız çocukları. Bun videolardan binlerce video var. Bu videolar yüz binlerce sapık tarafından izleniyor. Afganistan'daki diğer sapık da bu videoları görüp Türkiye'ye geliyor” notunu düştü.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından paylaşımın altına “Ülkede özellikle biz kadınlar ve çocuklar hiç güvende değiliz. Ülke komple açık hava cehenneme dönüverdi”, “Artık eşimi kızımı dışarı eskisi gibi çıkarmıyorum. Ve bunun için de üzülüyorum. Tepki gösterdik hiçbir şey değişmedi” , “Bu nasıl bi yokluk nasıl bi sapıklık” gibi yorumlar yapıldı.