‘Suriyeli sığınmacıdan taciz’ iddiası ile ülke ayağa kalkmıştı: Vali'den "büyük bir oyun oynandı" açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
‘Suriyeli sığınmacıdan taciz’ iddiası ile ülke ayağa kalkmıştı: Vali'den "büyük bir oyun oynandı" açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de 5 yaşındaki bir kız çocuğuna Suriyeli bir sığınmacı tarafından taciz iddiaları sonrasında ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Olaylarıyla ilgili konuşan Vali Gökmen Çiçek, birlik ve beraberliğe dinamit konulmaya çalışıldığını açıkladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Suriyeli vatandaşların evlerine ve iş yerlerine yönelik saldırılarla ilgili bir girişimde bulunulduğunu belirterek, bu tür eylemlerin toplumsal birlikteliğe zarar vermeye yönelik olduğunu ifade etti. Çiçek, yapılan saldırıların toplumun huzurunu bozmak amacı taşıdığını ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Konuya ilişkin, "Bizim birlik ve beraberliğimize dinamit konulmaya çalışıldı" ifadelerini kullandı.

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"BÜYÜK BİR OYUN OYNANDI"

Kayseri Valisi Çiçek, "Hepinizin bildiği gibi, Kayserimizde büyük bir oyun oynandı. Memleketimizin berrak havasını karartmaya çalıştılar. Birçok provokasyon yapıldı. Bizim birlik ve beraberliğimize dinamit konulmaya çalışıldı. Ne yaparsa yapsınlar, bu şehir huzur şehri. Bu şehir birlik ve beraberliğin şehri. Bu şehir kardeşlik şehri. Bu şehir sanayicilerin ekonominin ticaretin şehri. Bu şehrin berrak havasını karartamayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz. Bizim huzurumuzu kaçırmalarına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kayseri'de yaşanan bir olay sonrasında toplumsal bir gerilim meydana geldi. İddialara göre, beş yaşındaki bir kız çocuğu, Suriyeli bir sığınmacı tarafından tacize maruz kaldı. Bu durum, halkın tepkisine yol açtı ve insanlar sokaklara döküldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kayseri'de meydana gelen ve bir Suriyeli sığınmacının çocuk istismarı iddiası ile ilişkilendirilen olaylar neticesinde, ülke çapında yaşanan gerginliklerde toplam 474 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bakan Ali Yerlikaya, yaşanan bu talihsiz olayların ardından huzur ve düzenin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve konunun hassasiyetle takip edildiğini vurguladı.

İddiaların merkezindeki sığınmacı yetkililer tarafından gözaltına alındı. İçişleri Bakanının açıklamalarına dayanarak, zanlı, yargı sürecine dahil edilmek üzere tutuklandı. Türkiye, uluslararası arenada en çok sığınmacı ağırlayan devletlerden biri olarak bilinirken, UNHCR'nin raporları Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısının 3,6 milyonun üzerinde olduğunu, ayrıca 320 bin civarında farklı milletlerden sığınmacının da ülkede yaşadığını gösteriyor. Yine de, Türkiye'de ikamet eden düzensiz göçmenlerin tam sayısına dair net bir veri bulunmuyor.

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