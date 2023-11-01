Kaçak alkol operasyonu

KOM Başkanlığı koordinesinde Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı Kaçak-Sahte Alkol ve Tütün Mamulleri Ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kaçakçılık Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çaycuma ve Alaplı ilçelerinde yaptığı tespitlerde Kaçak-Sahte Alkol ve Tütün Mamulleri ticareti yapan işyerleri tespit etti.

Operasyonda A.A., F.E., G.M. ve A.A. isimli şüpheliler KOM Ekiplerince yakalandı.

Baskında 27 litre Etil Alkol, 9 bin 520 adet İçi Doldurulmuş Makaron, 11 bin 600 adet Bandrolsüz Makaron, 800 adet TAPDK Bandrolü ve 1 adet Sigara Sarma Makinesi ele geçirdi. TCK 187 Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlarından 4 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.