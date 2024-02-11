Kaçak göçmenler, İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın'a Türkiye'ye giriş yöntemlerini anlattılar: 'İran sınırından sonra yürüyerek geldik.'

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Kaçak göçmenler, İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın'a Türkiye'ye giriş yöntemlerini anlattılar: 'İran sınırından sonra yürüyerek geldik.'
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Manisa'da Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye gelenlerin giriş yöntemlerini ve yaşadıklarını dinlediği bir video paylaştı:'Afganistan’dan yeni geldik, 3 kişi 3 bin dolara mâl oldu. İran sınırından sonra yürüyerek geldik.'

Manisa'da Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye gelen göçmenlerin, Türkiye'ye giriş yöntemleri ve yaşadıkları, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın tarafından gündeme taşındı. Akalın'ın paylaştığı videoda, göçmenlerin kaçak yollarla Türkiye'ye giriş süreçleri tek tek anlatılıyor. Videoda, Afganistan'dan yeni geldiklerini belirten bir göçmenin, 3 kişilik bir grup için 3 bin dolara mal olduğunu ifade ettiği görülüyor. Göçmenler, İran sınırından sonra yürüyerek Türkiye'ye girdiklerini ve yakalanmaları durumunda önce alıkonulduktan sonra serbest bırakıldıklarını dile getiriyor.

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