Kaçak göçmenler, İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın'a Türkiye'ye giriş yöntemlerini anlattılar: 'İran sınırından sonra yürüyerek geldik.'

Manisa'da Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye gelen göçmenlerin, Türkiye'ye giriş yöntemleri ve yaşadıkları, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın tarafından gündeme taşındı. Akalın'ın paylaştığı videoda, göçmenlerin kaçak yollarla Türkiye'ye giriş süreçleri tek tek anlatılıyor. Videoda, Afganistan'dan yeni geldiklerini belirten bir göçmenin, 3 kişilik bir grup için 3 bin dolara mal olduğunu ifade ettiği görülüyor. Göçmenler, İran sınırından sonra yürüyerek Türkiye'ye girdiklerini ve yakalanmaları durumunda önce alıkonulduktan sonra serbest bırakıldıklarını dile getiriyor.