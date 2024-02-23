Mısır Filistinlilere kapısını kapattı. Bizim gibi ‘ümmet’ dinlemedi

Merve Elçi
Mısır Filistinlilere kapısını kapattı. Bizim gibi ‘ümmet’ dinlemedi
İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları devam ederken, Mısır kendi ülkesinin güvenliğini gözeterek sınıra gelen Filistinlileri kontrolsüz şekilde içeri almıyor.

Savaşlar, iklim krizleri, siyasi sebepler gibi birçok nedenden dolayı her yıl milyonlarca insan yerinden edilmek zorunda kalıyor. Yoğun göçe maruz kalan ülkeler sınır güvenliklerini sağlamlaştırırken, gelen kitlelere karşı da en üst düzeyden önlemler alıyor.

Mısır yönetimi de kendi ülkesinin vatandaşlarının geleceğini düşünerek adımlar atmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana bombaladığı Filistin’den Mısır sınırına gelen vatandaşlar devasa duvarlar ve askerlerle karşılaşıyorlar.

Mısır yönetimi dikenli tellerle de gelecek akınların önünü keserken, kontrolsüz göçe karşı önlemlerini artırmış durumda.

Sınır güvenliği konusunda sert önlemler alan Mısır, sınırlarını Filistinlilere açmayı reddederken Türkiye ise açık kapı politikası nedeniyle 'ümmet' dediği milyonlarca yabancıya ev sahipliği yapmak zorunda bırakıldı.

Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlarda Mısır’ın aldığı önlemlerin doğru olduğu yorumunu yapan kullanıcılar, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlayamaması nedeniyle geçmiş dönemde sınırdan elini kolunu sallayarak geçen teröristleri, yabancı ülke ajanlarını hatırlattılar.

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