İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın. Üç aday aslanlar gibi bir kongre yapacağız. Kimse kimsenin lehine aleyhine çekilmeyecek

27 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek İYİ Parti'deki olağanüstü kongreye yönelik genel başkan adayları çalışmalarına hız kesmeden devam ederken İYİ Parti Genel Başkan Adayı Mehmet Tolga Akalın, dün akşam gazeteci Özlem Gürses’in şahsi Youtube kanalına misafir oldu.

Kongrenin ertelenmesi gündeme geldiğinde "Kongreyi erteletme teşebbüsleri partimizi büyük fedakarlıklarla kuran cesur ve iyi insanların iradesinden korkmak ve onlara hakaret niteliğindedir" çıkışıyla gündem olan Akalın, 3-6 Mart genel seçimlerden sonra partide yaşananlar hakkında dikkat çekici iddialarda bulunurken, kongre ve adaylar hakkında da önemli bir bilgi paylaştı.

“GENEL BAŞKAN PAZAR GECESİ İSTİFA EDECEKTİ”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masadan kalktığı 3 Mart’tan tekrardan masaya döndüğü 6 Mart tarihleri arasındaki süreci “çok farklı bir dönemdir” diye tanımlanan Akalın “3-6 Mart sürecinde yok Erdoğan müdahalesi falan, bu kabul edilebilir bir şey değil. 3-6 Mart'tan sonraki yani bizim, genel seçim ve genel seçim sonrası dönemle ilgili partide bir paradigma değişimi yapmak, partiye bir eksen kaydırma teşebbüsünde buylunmak, yavaş yavaş bu tür bir siyaset inşa edildi” diye konuştu.

O dönemde genel başkan yardımcısı olduğunun altını çizen Akalın, süreci dikkatlice takip ettiğini belirttikten sonra “Bu eksen değiştirme stratejisini ortaya koyanlar, genel başkan pazar gecesi istifa ediyordu normalde saat 12'de onu ikna ederek, Pazartesi günü o açıklamayı yaparak yeniden genel başkan tutmak istediler. Yani bu işler genel seçimden hemen genel seçimden sonraki süreçte partinin yeni bir eksene oturtulması ile ilgili bazı teşebbüsler oldu” iddiasında bulundu. Aytun Çıray’ın konu hakkında yaptığı açıklamalarında bilgi eksikliği olduğunu söyleyen Akalın sözlerine “Ben o 3-6 Mart sürecinde de biliyorsunuz Bilge Yılmaz, ben ve Rıdvan Uz masadan kalkıldığında masaya dönülmemesini ve bir üçüncü yolun açılmasını ifade etmiştik” diye devam etti.

“OLİGARK YAPI AKŞENER’İ İSTİFADAN VAZGEÇİRDİ”

İYİ Parti’deki seçim sürecini “centilmenler yarışı” olarak tanımlayan genel başkan adayı, işlerin şimdiye kadar partilerine yakışır bir nezaketle devam ettiğini de sözlerine ekledi. Açıklamalarda bulunduğu sırada sunucunun “İYİ Partiyi Tayyip Erdoğan’a yeniden kaptırmayacağız” söylemini hatırlatması üzerine de dikkat çekici açıklamalarda bulunan Akalın “Genel seçimden sonraki dönemde partide bir eksen kayması oluşturuldu. Bu eksen kaymasıyla beraber parti, seçim gecesi oluşan yenilgide, normal şartlarda genel başkan 30 yıllık siyasetçi geçmişte kullandığı sözlerden sonra yeniden genel başkanlığa devam etmesi durumunda hem kendini hem partisini yok edeceğini bilen bir insan olmasına rağmen ve normalde istifa edecek iken -oligarşide Tunç Yasası denir biliyorsunuz- oligark yapı aldı genel başkanı bu istifa kararından vazgeçirdi. Ona karşı da ben bir duruş sergiledim. Çünkü o yapı aynı zamanda o ekseni kaydıran ve yeni eklemlenmeyi oluşturacak yapıydı. Yani İyi Parti'yi o anlamda Cumhur İttifakı eksenine oturtmak isteyen yapıydı. Benim mücadelem de o gün orada başladı. Mevzunun özü budur. O cümle bilgiye dayalı bir cümledir ama hem parti disiplini hem siyasi nezaket gereği onun altlarını açmak çok doğru olmaz. O bizi başka bir alana iter.” İfadelerine yer verdi.

"ÜÇ ADAY ASLANLAR GİBİ BİR KONGRE YAPACAĞIZ"

Son günlerde diğer iki genel başkan adayı Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın hakkında çıkan dedikodulara da cevap veren Akalın medyaya yansıyan çekilme haberlerinin tamamen dedikodu olduğunu vurguladıktan sonra "Biz üç adayla aslanlar gibi bir kongre yapacağız. Kimse kimsenin lehine aleyhine çekilmeyecek, anlatabiliyor mu? Bu zaten partiyi de zenginleştiren bir mesele, partiye ilgi odağı oluşturan bir mesele. Hiç kimsenin de birinin lehine çekilmemesi gerektiğini çok net bir şekilde görüyor ve söylüyorum. Ama böyle bir hadise de yok. Bunlar sadece politik tevatürler" ifadelerine yer verdi. Neden aday olduğu hakkında da uzun uzadıya bilgilendirmede bulunan Akalın "Bu yönlerim itibariyle Türkiye'de kamuoyu tarafından tanınmıyorum ama mevcut adayların içerisinde en fazla seçim geçirmiş en fazla delegeyle birebir çalışmış aday benim" diye konuştu.