Kaçak sigara üretim deposuna baskın

Kaynak: İHA
Kaçak sigara üretim deposuna baskın
Muş’ta yapılan kaçak sigara üretim ve paketleme operasyonunda 1 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Muş Valiliğinden yapılan kaçak sigara operasyonuna dair yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen bir ikamet ve eklentisine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında; 1 adet makaron doldurma makinesi, 1 adet havalı komprasör, 25 kilogram kıyılmış tütün ve 14 bin 400 dal boş makaron ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 S.K.M suçundan adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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