Kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı

Kuraklık sorunuyla mücadele eden İspanya'da kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı.

Kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kenti çevresinde subtropikal meyveler yetiştirmek için 4 yılda fatura değeri yaklaşık 10 milyon avro kaçak su kullanıldığı tespit edildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, gözaltına alınan 26 kişinin doğal kaynaklara ve çevreye karşı suç işlemek, kamu sularını gasbetmek ve subtropikal ekinleri sulamak için suyu kaçak olarak kullanmakla suçlandıkları ifade edildi.

Kaçak su kullanımıyla ilgili 4 yıldır devam eden soruşturma kapsamında 44 kişinin daha soruşturulduğunu kaydeden jandarma yetkilileri, ülkedeki su rezervlerinin zarar görmesine neden olan 256 kaçak kuyu, sondaj deliği ve gölet ortaya çıkardıklarını duyurdu.

KURAKLIK SORUNU

Yürütülen araştırmalarda, 3 milyon 453 bin 8 metrekarelik subtropikal meyve ekin alanının yasa dışı yollardan sulandığının tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, şimdiye kadar 25 milyon metreküpten fazla kaçak su kullanıldığının tahmin edildiğini söyledi.

Endülüs bölgesi, İspanya'da kuraklık sorununun en fazla etkilediği yerlerden biri olarak biliniyor.

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