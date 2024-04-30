Beşiktaş'ın ateşle oynadığını açıkladı. Şerafettin Tilki büyük tehlikeyi ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın ateşle oynadığını açıkladı. Şerafettin Tilki büyük tehlikeyi ortaya çıkardı
Şerafettin Tilki 3-5 kuruş için Beşiktaş yönetiminin yaptığı hatayı açıkladı.

Bir bilmecem var güzel insanlar..
Duydum; haydi sor, sor der gibisiniz.
Allah sizleri eksik etmesin.
Gelin burdan yakalım öyleyse..
Ajda Pekkan
Heyko Cepkin
Andrea Bocelli
Dimash Qudaibergen
Yıldız Tilbe
Anadolu Ateşi

Şaşırdınız değil mi!
Spor içinde kalan bizim Tilki nerden buldu bunları. Yine ne kokusu aldı diye.
Haydi cevap verin bakalım, neyin nesi şimdi bu isimler.
Ses sanatçıları. Dans gösteri grubu.
Elbette aklınıza ilk gelen konser, gösteri.

Evet cevabı doğru bildiniz.
Ancak biraz eksik.
Tahminleriniz doğru da, yer konusu sıkıntılı.
Hem de öyle böyle değil.

Beşiktaş Tüpraş stadı.
Malumunuz bu sezon futbol sahalarının durumu içler acısı.
80 yıllara döndük resmen.

Beşiktaş’ın stadı da öyle.
Zemin patates tarlası gibi.
Özellikle kale önleri.
Orta saha berbat.
Sadece bir konser sonrası bu hale geldi.
Bir daha da toparlanmadı.
İşte sanki bu hiç olmamış gibi, bu saydığım isimler burada sahne alacaklar.
Mayıs ve Haziran ayı içinde.
Daha Temmuz ve Ağustos da var.
Saha ortasına sahne kurulacak.
İsteyen çimlerin üstünde olacak.
Evet yanlış duymadınız.
Saha içi.
Ayrıca en özel yer burası.
Fiyatlar o yönde.
Zemin biletleri 3 bin lira. Açık tribünler 700 ile 1700 arasında.
Kapalı 900 -2 bin arası.
Çoktan satışa sunuldu bile.

Yahu siz de hiç mi bilgi yok.
Sadece bir konser ile kaç sezondur eski haline getirilemedi bu zemin.
Buncasını nasıl kaldıracak.
Yeni sezonda maça gelenler, karşısında Konya ovası, Erzurum bozkırı mı görecek.
Olacağı bu.

Bu tür konserler Avrupa’da yapılıyor.
O statlar farklı.
Zemin raylı. Schalke, Real Madrid gibi..
Ya dışarı çıkıyor. Ya aşağı indirilip, üstüne diğer kısım geliyor.
Bizde bu teknoloji yok.
Zemin sabit.
Üstü örtülüyor.
Hava alamıyor. Çitler kaput.
Sizlere ömür yani.
Eee konser bu.
Dans, oynama, zıplama gırla.

Bu arada iyi dans ederim.
Ben Tango’cuyum..
Vira Arjantin..
Latinciyim yani!

Beşiktaş yönetimi resmen ateş ile oynuyor.
3-5 kuruş için stadın zeminini heba ediyor.
Uyarması benden.
Gerisi sizden.
Hadi bakalım kolay gelsin.
Bu ne acayip iş.
Valla çözemedim.
Ya siz!..

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