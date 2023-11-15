Kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri tütün mamulleri kaçakçılığına engellenmesi amacıyla il genelinde 309 personelin katılımı ile 'Duman' operasyonu gerçekleştirdi.

KAYNAK: İHA
Kaçak tütün operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde tütün mamulleri kaçakçılığına engellenmesi, genel sağlığın korunması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 93 Ekip ve 309 personel ve 2 Çay ve Tütün Tespit Köpeğinin katılımı ile 'Duman' Uygulaması icra edildi. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 2 bin 932 şahsa kimlik kontrolü yaparken, çeşitli suçlardan aranan ve kaçak tütün satan 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri Yasadışı sigara imalathaneleri başta olmak üzere makaron ve tütün mamullerinin depolandığı ve satışa sunulduğu 132 işyeri kontrol edilmiş olup, 3 işletme ve 2 araçta yapılan arama faaliyeti sonucu; 13 kg açık kıyılmış kaçak tütün, 24 bin 250 adet içi kaçak tütün dolu makaron, 1 adet otomatik sigara dolum makinesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olaylara karışan şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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