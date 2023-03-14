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Kaçak tütüncülere şok baskın  

Düzce'de düzenlenen operasyonda 623 kilogram kaçak tütün ile elektronik sigara likitleri ele geçirildi.   

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 21:48
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Kaçak tütüncülere şok baskın  

Kaçak tütüncülere şok baskın  
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akçakoca ilçe merkezinde tütün ve tütün mamulleri ticareti yapan 5 işyeri ve 2 ikamete baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda 233 bin 420 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron sigara, 1 milyon 445 bin adet boş makaron, 623 kilogram paket kaçak tütün, 140 kilogram açıkta bulunan kıyılmış tütün, 60 paket nargile ve pipo tütünü, 6 adet elektronik sigara, 19 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. 

Konu ile ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. (İHA)

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