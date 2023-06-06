Kaçan şüphelilere ateş ederken genç kızın ölümüne neden olan polise tahliye

Beyoğlu'nda 11 Aralık 2022'de meydana gelen olayda polis memuru A.D., motosiklet ile kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi durdurmak için silahla ateş etmişti. Polis A.D.’nin ateşi sonucu olay yerinden geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız vurularak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin polis memuru A.D.’nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık A.D. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Zuhal Ebrar Yıldız'ın annesi Dilek Yıldız ile babası Zekeriya Yıldız da müşteki olarak katıldı.

Duruşmada hakim, keşif sonrasında hazırlanan raporun ve olay yerine ait görüntülerin içeriğinin incelendiği raporların dava dosyasına ulaştığını aktardı.

‘’ZUHAL EBRAR KARDEŞİMİZ BİZİM MAHALLENİN KIZIDIR’’

Duruşmada Yıldız’ın ölümünün gerçekleştiği gün polis tarafından aranan ve gasp suçundan tutuklanan Hüseyin Yetkin tanık olarak dinlendi. Tanık Yetkin, merdivenden inen şahsın polis olduğunu söylemediğini iddia ederek "Doğrudan elini beline götürdü. Silahı çıkarıp bize doğrultunca biz de motorlarımızla sola doğru manevra yaptık. Polis ‘dur’ diye kesinlikle ikazda bulunmadı bize. Farları yaktık, üzerimizde silah, bıçak suç aleti yoktu kesinlikle. Sola doğru gitmeye başladık. Döndüğümüz yer de aydınlıktı. Bizim arkamızdan 1 şarjör mermi boşaltıldı. 10-13 silah sesi duydum arkamızdan. Atış uyarı atışı değildi canımıza kast etmek amacıyla açılan bir ateşti. Zuhal Ebrar kardeşimiz bizim mahallenin kızıdır. Abilerini tanıyorum. Olay sırasında oradan birinin geçtiğini gördüm. Kim olduğuna dikkat etmedim. Ben giderken kimseye çarpmadım. Ama ‘ah’ diyerek birinin yere düştüğünü duydum. Bu sırada silah ateşlenmeye devam edince ben durup yardım edemedim. Olay nedeniyle üzgünüm’’ dedi.

Olay günü polis tarafından aranan şüphelilerin yerini polislere bildiren polis memuru M.B. de duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık M.B., aradıkları şahısların bölgede 10 gün içinde 7-8 tane silahlı yağma olayına karıştığını, olayı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği’nin takip ettiğini ve kendi bölgeleri olduğu için kendilerinden yardım istediğini ifade etti.

"KIZIMI KASTEN VE BİLEREK VURDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM HİÇ PİŞMAN DEĞİL’’

Duruşmada beyanda bulunan anne Dilek Yıldız, ‘’Sanığın ağır cezada yargılanmasını istiyorum. Kızımı kasten ve bilerek vurduklarını düşünüyorum. Bu adam hiç pişman değil. Polis polisi tutuyor. Kimse benim kızımın ölümünü konuşmuyor. Hepsi sanığı korumaya çalışıyor” dedi.

‘’ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇECEKTİK ANCAK PİŞMANLIK GÖSTERMİYOR’’

Baba Zekeriya Yıldız ise beyanında, ‘’Sanık eğer biraz pişmanlık belirtisi gösterse biz eşimle şikayetimizden vazgeçecektik, ancak pişmanlık göstermiyor. Ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık polis memuru A.D.’nin sabit ikametgah sahibi olması ve tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Dinlenmeyen tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına da hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.

TAHLİYE KARARINA TEPKİ

Tahliye kararının ardından Zuhal Ebrar Yıldız’ın annesi ve babası karara tepki göstererek duruşma salonundan çıktı. Baba Zekeriya Yıldız, ‘’Bu acıyı yaşamadan ölmeyeceksiniz’’ şeklinde bağırarak adliyeden ayrıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli polis memuru A.D.'nin ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. (İHA)