Kaçmaya çalışan 11 FETÖ'cü, ABD bayraklı motoryatta yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, ABD bayraklı motoryatla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY'li yakalanıp, gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Kaçmaya çalışan 11 FETÖ'cü, ABD bayraklı motoryatta yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin Marmaris'in Bozburun açıklarından 'Galaxy' isimli motoryat ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekipleri, Türk karasularını terk etmek üzere olan ABD bayraklı motoryatı durdurdu.

Ekipler, motoryatta bulunan ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı olan FETÖ/PDY'li 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Hastanede yayın açan fenomene doktor dayağı. Serum fiyatını yüksek bulunca olanlar oldu Yaşam
Hastanede yayın açan fenomene doktor dayağı. Serum fiyatını yüksek bulunca olanlar oldu
Küçükçekmece’de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü Yaşam
Küçükçekmece’de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Hollanda’yı karıştıran kanıt: Eski prens ‘Nazi’ çıktı Dünya
Hollanda’yı karıştıran kanıt: Eski prens ‘Nazi’ çıktı
Ozon tabakası en büyük genişliklerinden birine ulaştı. Görüntüler 16 Eylül'de kaydedildi Bilim
Ozon tabakası en büyük genişliklerinden birine ulaştı. Görüntüler 16 Eylül'de kaydedildi
Zelenskiy'den Kiev Büyükelçisi Güldere’ye liyakat nişanı Dünya
Zelenskiy'den Kiev Büyükelçisi Güldere’ye liyakat nişanı
Cumhur İttifakı'nda ‘Nazilli Belediyespor’ krizi: Tehdit iddiası gerilime neden oldu Gündem
Cumhur İttifakı'nda ‘Nazilli Belediyespor’ krizi: Tehdit iddiası gerilime neden oldu