Kadife pasta nasıl yapılır? Kadife pasta tarifinin malzemeleri neler?

Restoran ve kafelerde sıklıkla rastladığımız kırmızı kadife pastayı sizlerde evinizde yapabilirsiniz. Yapımı sandığınızdan daha kolay olan kırmızı kadife pasta için kaliteli gıda boyası kullanmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Peki, kadife pasta nasıl yapılır? Kadife pasta tarifinin malzemeleri neler?

Kadife pasta nasıl yapılır? Kadife pasta tarifinin malzemeleri neler?

Kırmızı kadife pastayı yaparken kullanılacak gıda boyasına ve şekerle tereyağının harmanlanmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Kırmızı kadife pastasını yapmak isteyenler kadife pasta tarifini ve kırmızı kadife pastasının püf noktalarını araştırıyor. Peki, kadife pasta nasıl yapılır? Kadife pasta tarifinin malzemeleri neler?

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KIRMIZI KADİFE PASTA MALZEMELERİ NELER?

- 330 gram un

- 3 tane yumurta

- 1 yemek kaşığı kakao

- 2 yemek kaşığı kırmızı gıda boyası (kaliteli olmasına dikkat edelim)

- 300 gr şeker

- 150 gr tereyağı, 150 gr sıvı yağ

- 220 gr ayran, kefir ya da süt (sıcak)

- 1 yemek kaşığı limon

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilin

- 1 tatlı kaşığı karbonat

Kreması için;

- Labne peyniri 250 gr

- 125 gram tereyağı

- 1 su bardağı pudra şekerİ

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KIRMIZI KADİFE PASTA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Sıcak süte, 1 yemek kaşığı limon suyu ile karıştıralım.

Tereyağını ve şekeri iyice karıştıralım yumuşak olana kadar.

Akabinde sıvı yağ, yumurtaları teker teker ilave edelim ve tekrar mikser ile çırpalım.

Bir başta kapta unu, kabartma tozu, vanilin, kakao ve karbonatı elekten geçirelim.

Süt soğuduktan sonra gıda boyası ilave edelim, güzel bir kırmızı rengi olması lazım.

Bu karışıma sütü ilave edelim ve en son olarak elekten geçirdiğimiz un karışımı iyice mikser ile çırpalım.

Hamuru ikiye bölerek 22 cm'lik kalıpta önceden ısıtılmış 180 derecede pişirelim.

Pişen kekleri ayrı ayrı streçleyelim ve dolapta en az 4 saat bekletelim.

Bekletilen kekleri bıçak yardımıyla düzeltme işlemi yapalım ve kalan kırıntıları blenderdan geçirelim.

Pandispanyayı tabağa koymadan önce, tabağı kremadan koyalım.

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