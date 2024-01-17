Kadife tatlısı nasıl yapılır? Kadife tatlısı püf noktası nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Kadife tatlısı nasıl yapılır? Kadife tatlısı püf noktası nedir?
Kadife tatlısı hafifliği ve lezzeti ile sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki, kadife tatlısı nasıl yapılır? Kadife tatlısı püf noktası nedir?

Kadife tatlısı yumuşacık keki ve enfes lezzetiyle damaklarınızı çatlatacak. İşte evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz kadife tatlısı tarifi...

Kadife tatlısı tarifini, kaselerde, bardaklarda veya küçük bir borcamda bile rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

KADİFE TATLISI MALZEMELERİ

Kek:

- 4 adet yumurta

- 1 su bardağı şeker

- Yarım su bardağı süt

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 1 tatlı kaşığı kakao

- Yarım çay kaşığından biraz fazla toz kırmızı gıda boyası

- 2 su bardağı un (1 su bardağı + 1 su bardağından 2 parmak eksik)

Krema:

- 1 litre süt

- 1 su bardağı şeker

- 3 yemek kaşığı dolusu un

- 3 yemek kaşığı dolusu nişasta

- 1 paket sıvı krema (veya 1 poşet toz krem şanti)

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KADİFE TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak muhallebiyi hazırlayın ve soğumaya bırakın. Muhallebi için krema dışındaki malzemeleri karıştırarak kaynamaya bırakın, ardından soğuması için kenara alın.

Kek için yumurta ve şekeri bolca çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın. Kakao ve gıda boyasını da ekleyip tekrar karıştırın.

Son olarak un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin.

Yağlanmış bir tepsiye harcı dökün ve 170 derecede yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Pişen keki soğumaya bırakın. Soğuyan keki dilimleyip robotta çekin.

Kalıbın alt kısmına çekilmiş kekin yarısını düzgün ve eşit şekilde yayın, hafifçe bastırın.

Soğuyan muhallebiye kremayı ekleyip çırpın. Kekin üzerine muhallebiyi dökün ve yayın.

Kalan çekilmiş keki en üst kata dökün ve eşit şekilde düzenleyin.

Bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.

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