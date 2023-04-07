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Kadıköy, depremzede çiftçilerle dayanışmaya devam ediyor

Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerin ürettiği ürünleri Kadıköy’e getirerek 'Deprem Dayanışma Pazarları' kurmaya devam ediyor. Pazardan elde edilen tüm gelir, depremden etkilenen üreticilere gönderiliyor. 30’dan fazla ürünün yer aldığı pazarların üçüncüsü, yarın Kadıköy Belediyesi bahçesinde kurulacak. 

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 18:21
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Kadıköy, depremzede çiftçilerle dayanışmaya devam ediyor

Kadıköy, depremzede çiftçilerle dayanışmaya devam ediyor
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ANKA'da yer alan habere göre, Kadıköy Belediyesi, deprem bölgesinde üretim yapan çiftçilerin ve kadın kooperatiflerinin ürünlerini Kadıköy’e getirerek Deprem Dayanışma Pazarları kuruyor. Bu hafta üçüncü kez kurulacak pazarda, Hatay ve Malatyalı çiftçilerden portakal, limon, kuru kayısı; Hatay Vakıfköy Kadın Kooperatifi ve Defne Kadın Kooperatifi’nden reçel, bal, zeytinyağı, zeytin, nar ekşisi, salça gibi el emeği yerel ürünler tezgahlarda vatandaşlarla buluşacak. Elde edilen gelirin tamamının depremzede çiftçilere gönderildiği pazarda kredi kartıyla da alışveriş yapmak mümkün olacak. 

Kadıköy Belediyesi Deprem Dayanışma Pazarı, 8 Nisan Cumartesi günü (yarın) Kadıköy Söğütlüçeşme’de bulunan Kadıköy Belediyesi Merkez Binası bahçesinde kurulacak ve 11.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak. Deprem bölgelerinden çiftçilerin ve kadın kooperatiflerinin ürettiği bazı yöresel ürünlerin satışı ise pazartesiden cumartesiye, Kadıköy Feneryolu’nda ve Caddebostan Kültür Merkezi’nde bulunan Kadıköy Belediyesi Atıksız Dükkan’larda devam ediyor.

Depremin ilk gününden bu yana afetin yaralarını sarmak için dayanışma faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirten Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da yerel üreticilerin yaşadığı sıkıntılar ve dayanışma pazarlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Deprem bölgesinde köylere gittiğimiz zaman çiftçilerin ürünlerin çoğunın ellerinde kaldığını gördük. Çiftçimiz, ağacından limonunu, mandalinasını, portakalını toplayamamıştı. Biz de belediye olarak hemen Samandağ’da bir depo kurduk. Mandalinaların birçoğu enkazın altında kalmıştı. Satılmadığı takdirde oradaki çiftçinin hayatını idame ettirmesi mümkün değil. Ayrıca ağaçta kalırsa önümüzdeki sene verim düşüklüğü olacak. Hem bu seneyi kaybedecek, hem de gelecek seneyi kaybedecek çiftçi. Aynı şekilde Malatya’da kuru kayısı aldığımız çiftçimiz enkaz altından çıktı. Bir ihtiyaç olduğunu gördük. Oradaki ürünleri buraya getirip Kadıköy Belediye bahçesinde kurmuş olduğumuz Dayanışma Pazarı’nda satmaya başladık. Ben ilgiden çok memnunum. Ama daha da fazla olması gerekiyor ki buradaki ürünleri bitirelim haftaya yeni ürün alabilelim. Oraya gittiğimizde oradaki ürünleri daha fazla getirebilelim.”

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