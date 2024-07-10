Kadıköy metrosunda 16 yaşındaki kızı herkesin gözü önünde taciz etti

İstanbul’da kuzeniyle birlikte Kadıköy’e gezmeye gitmek isteyen 16 yaşındaki lise öğrencisi bir kız, Sabiha Gökçen Kadıköy metrosuna bindi.

İki kuzen sohbet ederken, yanlarına yaklaşan bir sapık önce sessizce bekledi ardından kıza sarılıp yanağından öptü.

Olay karşısında şok geçiren genç kız, sapığı iterek tepki gösterdi.

Tacizci, genç kızın tepkisi üzerine önce 'Pardon' dedi, ardından uzaklaştı. Genç kız gözyaşlarına boğuldu.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Yolcular ise o anları sadece izlemekle yetindi. Kimse tacizciye müdahalede bulunmayınca genç kız ağlayarak metroyu terk etti.

“KAFAM BOZULDUĞU İÇİN ÖPTÜM”

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre polise yapılan şikayet üzerine tacizci yakalandı.

Tacizci ifadesinde "Kafam bozulduğu için sarıldım ve öptüm" dedi. Cinsel tacizden başka suç kaydı olan tacizci, adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünde otizm tanısı konan tacizci, hastanede tedavi altına alındı.