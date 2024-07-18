AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı

20 yaşındaki genç bir kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki yaşlı adam, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yeşilyurt AVM'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, AVM'de bulunan İ.A.(20) adlı genç kızın cep telefonu ile fotoğrafını çeken O.A.(75), şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.A. kötü bir niyetinin olmadığını, ortam çok kötü diye eşine göstermek için fotoğraf çektiğini ileri sürdü. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.