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Kadıköy yat limanında 6 tekne cayır cayır yandı

Kadıköy'de yat limanında demirli bulunan bir teknede elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede 5 tekneye daha sıçradı. 6 teknenin kullanılamaz hale geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 09:14
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Kadıköy yat limanında 6 tekne cayır cayır yandı

Kadıköy yat limanında 6 tekne cayır cayır yandı
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DHA'nın haberine Kadıköy'de yat limanında yangın çıktı, 6 tekne kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 05.15 sıralarında Caddebostan yat limanında meydana geldi. İddiaya göre, limanda demirli bir teknede elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, demirli bulunan diğer teknelere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında 6 tekne kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

MARİNANIN BEKÇİSİ YAŞANANLARI ANLATTI
Yangının çıktığı marinanın hemen yanında bulunan marinada bekçilik yapan Atilla Yağın yaşananları anlattı. Yağın, “Saat 05.15 sıralarında, iki marina var burada. Ben yan marinanın gece bekçisiyim. Tekneleri kontrol ediyordum. Gece kulübesine girdim. Tekrar çıktığımda tekneler alev almıştı. Hemen yan taraftaki gece bekçisi arkadaşın yardımına koştum. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekiplerimiz yangına müdahale ettiler. 6 ve üzerinde teknemiz alevlerle birlikte kül oldu. Onun haricinde, ölü ya da yaralımız yok. Yangınımızın sebebi elektrik kaçağından dolayı, kabloların tutuşmasıyla birlikte 6 ve üzerinde teknemizin alev almasıdır" dedi. (DHA)

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