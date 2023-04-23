Kadıköy'de drift atan sürücüye 20 bin lira ceza

Olay dün akşam saatlerinde Münir Nurettin Selçuk Caddesi Kalamış Parkının önünde meydana geldi. Bir sürücü otomobiliyle drift attı ve patinaj çekti. Sürücü, trafikteki tehlikeli anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polisler, 34 FAV 098 plakalı otomobilin sürücünün C.G. olduğunu tespit etti. Sivil trafik polisi tarafından yakalanan C.G.'ye 'Drift yapmak' suçundan 20 bin 342 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.

(Kaynak: DHA)