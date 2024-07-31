Kadıköy'de Fenerbahçe depremi

Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 59. Dakikada Edin Dzeko ve 90+3’te Szymanski kaydetti. İsviçre ekibinin tek golü ise 7. Dakikada Hadj Mahmoud’dan geldi.

TARAFTARLARIN GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Sarı-lacivertlilerin galibiyeti herkesi sevindirirken maç sırasında stattaki görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe’nin geride olduğu dakikalarda sarı-lacivertli taraftarların çoğunun oturarak ruhsuz bir şekilde maç izlemesi eleştirilere sebep oldu.

BİLET FİYATLARININ DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİLER

Taraftarların maç içerisinde daha coşkulu olup takımı desteklemesi gerektiğini söyleyen bazı sosyal medya kullanıcıları yönetimden bilet fiyatlarını düşürmelerini istedi.

BİR SONRAKİ İÇ SAHA MAÇI ADANA DEMİRSPOR KARŞISINDA

Sarı-lacivertlilerin bir sonraki iç saha maçına 10 Ağustos Cumartesi günü Süper Lig’in 1. Haftasında Adana Demirspor karşısında çıkacak.