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Kadıköy'de Flamenko'nun ayak sesleri

Kadıköy Belediyesi Flamenko Atölyesi'nde, başlangıç ve orta seviye sınıflarda 12-70 yaş arası öğrenciler ücretsiz flamenko dans eğitimi alıyor.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 15:25
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Kadıköy'de Flamenko'nun ayak sesleri

Kadıköy'de Flamenko'nun ayak sesleri
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Hem teknik hem de koreografi derslerinin yanı sıra Endülüs, flamenko ve İspanyol kültürüne dair teorik dersler de programda yer alıyor. Katılımcılar sene içerisinde belli dönemlerde Kadıköy Belediyesi Instituito Cervantes işbirliği sayesinde yabancı eğitmenlerin gösterilerini izleyip Masterclass çalışmalarına da katılma fırsatı yakalıyor. Yine bu eğitim programı dahilinde Endülüs'ün Jerez de la Frontera bölgesi ile önümüzdeki süreçte imzalanacak kültürel işbirliği anlaşması sayesinde karşılıklı kültür projeleri de geliştirilecek.

Eğitmen Suna Akar Çapan hedeflerinin Kadıköy Flamenko Topluluğu kurarak, gösteriler düzenlemek olduğunu söyledi. Çapan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadıköy Belediyesi bünyesinde, Yeldeğirmeni Sanat'ta iki senedir Kadıköy Flamenko atölyesi adı altında Flamenko dans dersleri veriyorum. Burada her yaştan, her eğitim grubundan, her gelir grubundan, her bedensel kapasiteye sahip katılımcılara biz Flamenko öğretmeye çalışıyoruz 2 senedir. Hedefimiz, bu derslerin sonunda bir Kadıköy Flamenko Topluluğu kurarak gösteriler sahnelemek. Sınıflarımızda açık bir yaş skalası ve meslek grubu var; lise öğrencileri, 70 yaşında öğrencilerimiz, ev hanımları, akademisyenler var. Kadıköy Belediyesi'ne sanata desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."

Flamenko dansının kökeni İspanya'ya dayanıyor. Dansın kökenine ilişkin iki görüş var. Bazıları İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde ortaya çıktığını söylerken, bazıları da bu bölgeye Çingeneler tarafından Pakistan ve Hindistan'dan geldiğini söyler. Flamenko dansı gitar eşliğinde yapılır. Dansta el çırpma ve ayak hareketleri baskındır. Flamenko dansçısının dansı kadar giysileri de önem arzeder.

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