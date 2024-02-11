Kadıköy'de kavga çıktı. Bonucci Alanyasporlu futbolcuların yolunu kesti

Fenerbahçe Alanyaspor maçının ilk yarısı çok gergin geçti. Konuk ekipten 4, ev sahibinden 3 oyuncu sarı kart gördü.

Bitiş düdüğüyle birlikte iki takım da soyunma odasına doğru hareketlenirken, Bonucci ile Alanyaspor antrenörü Metin Aktaş arasında tartışma yaşandı.

İki takım futbolcularının da arbedeye katılmasıyla ortam daha da gerildi. Hakem Çağdaş Altay, konidorun girişinde olayları yakından takip etti.

Gelen haberlere göre bir süre sonra taraflar sakinleşip, soyunma odalarına gitti.